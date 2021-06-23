حوادث
كاميرات تطيح بمغتصب طفلة
استدرجها إلى بيته واعتدى عليها قبل إطلاق سراحها والأبحاث التقنية كشفت هويته مكنت كاميرات المراقبة المثبتة بالشارع العام من فك لغز جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بعد التمكن، الأحد الماضي، من إيقاف الجاني في أسرع وقت. وحسب مصادر «الصباح»، مكنت الاستعانة بكاميرات المراقبة عناصر الشرطة القضائية التابعةأكمل القراءة »
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