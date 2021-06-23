أســــــرة
حشرون تطرح تشكيلة جديدة
طرحت المصممة المغربية هدى حشرون، تشكيلة جديدة، تتكون من تصاميم مختلفة للقفطان المغربي الخاص بالعروس. واعتمدت حشرون في أحدث تصاميمها، على الطرز الرباطي، وزواق “المعلم”، وكذا الطرز الزموري. كما اختارت المصممة ذاتها، من خلال تشكيلتها الجديدة، العودة إلى الطابع التقليدي المغربي، المتمثل في “الراندة الفاسية”، مع الحرص على استخدام ألوان عصريةأكمل القراءة »
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