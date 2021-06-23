اذاعة وتلفزيون
هند لعروسي تطلق “كات آند ماوس”
أطلقت، أخيرا، الفنانة هند لعروسي، الهولندية من أصل مغربي عملا غنائيا جديدا يحمل عنوان “كات آند ماوس”، على قناتها الرسمية على “يوتوب”. و”كات آند ماوس” أغنية تجمع فيها الفنانة الملقبة ب”لعروسي” بالإنجليزية والعربية، إذ أكدت من خلال تصريحاتها أن هذا الاختيار يرجع إلى الرغبة في اعتزازها بجذورها العربية والمغربية خاصة.أكمل القراءة »
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