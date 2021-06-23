حوادث
سقوط شبكة تروج “القرقوبي” بآسفي
حجز كميات من الأقراص في سد قضائي تواصل المصالح الأمنية بآسفي، حملاتها التطهيرية، وتجفيف منابع الجريمة، ومحاصرة مروجي الممنوعات، إذ تمكنت عناصر الأمن بالسد القضائي بمدخل آسفي عبر بوكدرة، من حجز ما يزيد عن 600 من الأقراص المهلوسة من نوع “ريفورتريل” و”إكستازي”، بحوزة شابين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية فيأكمل القراءة »
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