الرياضة
النصيري مطلوب بـ “البريمير ليغ”
ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن وولفرهامبتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليغ»، بات قريبا من نيل خدمات الدولي المغربي يوسف النصيري، بعدما قبل إشبيلية عرضه المقدر ب 40 مليون أورو. وأوضحت الصحيفة نفسها، أن وولفرهامبتون، الذي يلعب له الدولي المغربي رومان سايس، أعجب بالنصيري، الذي تألق هذا الموسمأكمل القراءة »
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