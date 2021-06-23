الصباح الفني
قالوا
الوافي كتبت الممثلة نجاة الوافي على موقع التواصل “إنستغرام”: “السعادة لا تنفد أبدا”. أمسعدي كتبت الفنانة أميمة أمسعدي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “انعدام الرغبة أمام الشيء الذي أدمنته انتصار”. الدراج كتب المطرب عماد الدراج تدوينة على صفحته الخاصة في فيسبوك قال فيها “يكفيني أن أحس أن الله قريب،أكمل القراءة »
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