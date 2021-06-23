أسواق
غموض العقود
مختصون طالبوا المشرع بالتدخل لوقف استفادة شركات من تعويضين عن ضرر واحد يلف الغموض العلاقة التي تجمع شركات كراء السيارات بالمتعاقدين معها، سيما في حال تعرض السيارة المكتراة لأضرار، ففي الوقت الذي يدعو الزبون الشركة إلى العودة إلى شركات التأمين للحصول على التعويض، يسارع مسيروها إلى دفع الشيكات المقدمة علىأكمل القراءة »
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