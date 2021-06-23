الرياضة
سببان يهددان صفقة رحيمي
غضب الرجاء على تسريب فحوى المفاوضات ورفع المطالب المالية يمهدان لفشل الانتقال باتت صفقة انتقال الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب الرجاء الرياضي، للأهلي المصري مهددة بالفشل، لسببين رئيسيين. وحسب معلومات «الصباح»، فإن قرار مكتب الرجاء الرفع من قيمة الصفقة، وعلم الجمهور بها، وغضبه على إدارة النادي، أهم سببين يمكن أنأكمل القراءة »
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