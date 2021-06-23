حوادث
5 قتلى في حوادث بتاونات وبولمان
توفي شخصان وأصيب آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثي سير وقعا بموقعين مختلفين بتاونات، انضافوا إلى 3 قتلى وجرحى آخرين في حادث آخر وقع قبل ساعات من ذلك، على الطريق بين إنجيل وسرغينة ببولمان بعد اصطدام دراجة نارية ثلاثية العجلات بسيارة خفيفة. وتوفي أربعيني عازب، مساء الأحد الماضي، متأثرا بجروحأكمل القراءة »
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