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وطنية

الداكي يفتح ورش تطهير اللوائح الانتخابية

منذ 5 دقائق
Moroccan election officials empty ballot boxes during the country's parliamentary election in the Moroccan capital Rabat on October 7, 2016. Moroccans voted to elect a new parliament, five years after an Islamist-led government took office following Arab Spring-inspired protests that toppled regimes across the region. / AFP / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images)
أقديم: مبادرة رئيس النيابة العامة تفرض انخراط الجميع فيها لردع المخالفين فتح الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ورش الانتخابات، معلنا عن ضرورة تطهير اللوائح الانتخابية، ومحاربة كل أشكال المخالفات التي ظلت تشوبها خلال الانتخابات السابقة. ورغم المراجعات السنوية للوائح التي دأبت عليها وزارة الداخلية،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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