وطنية
الداكي يفتح ورش تطهير اللوائح الانتخابية
أقديم: مبادرة رئيس النيابة العامة تفرض انخراط الجميع فيها لردع المخالفين فتح الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ورش الانتخابات، معلنا عن ضرورة تطهير اللوائح الانتخابية، ومحاربة كل أشكال المخالفات التي ظلت تشوبها خلال الانتخابات السابقة. ورغم المراجعات السنوية للوائح التي دأبت عليها وزارة الداخلية،أكمل القراءة »
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