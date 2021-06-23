وطنية
عامل برشيد يصفع لوبيات العشوائي
وجه نورالدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، أخيرا، صفعة قوية للوبيات البناء العشوائي وتجار الانتخابات بعدد من الجماعات الترابية التابعة إداريا للإقليم، اذ أشر على عدد مهم من القرارات الإدارية بعد سلك جميع المساطر القانونية لهدم مجموعة من المستودعات والمنازل والبنايات العشوائية. وشنت السلطات الإقليمية مدعومة بالقوات العمومية حملة لهدم أكثرأكمل القراءة »
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