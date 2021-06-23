أسواق
أشنان: قطاع منهك
> ما هي مشاكل القطاع التي خلفتها جائحة كورونا؟ > يعد قطاع كراء السيارات بالمغرب من القطاعات التي تضررت كثيرا من الأزمة، ومن بين أول القطاعات مع قطاع النقل السياحي التي توقفت وتضررت شهورا قبل الحجر الصحي في مارس 2020. للأسف كثير من الشركات أعلنت عن إفلاسها، وما لا يقلأكمل القراءة »
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