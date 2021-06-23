وطنية
ملاسنة بين العلمي ووهبي
الوزير يحتج على من يقتني منتوجات الخارج ضعيفة الجودة احتدم الجدل بين عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، و النائب عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، حول من يكذب، ويزايد سياسيا، ويدعي أمورا غير واقعية بشأن توفير فرص الشغل، ونسبة العجز التجاري ومقارنة الصادرات بالواردات، في جلسة محاسبة الوزراء،أكمل القراءة »
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