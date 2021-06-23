الصباح الفني
“الدي جي يوسف” يستعيد كونطي
اختار “دي جي يوسف”، الفرنسي من أصل مغربي، تكريم الفنان العالمي الغاني موري كونطي، بطريقته الخاصة، إذ أعاد طرح أشهر أغانيه والتي حققت نجاحا كبيرا، ويتعلق الأمر بأغنية “يكي يكي”. وطرح “دي جي يوسف” الأغنية على قناته الخاصة على موقع “يوتوب”، لتكون بمثابة تكريم خاص لروح الفنان المبدع موري كونطيأكمل القراءة »
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