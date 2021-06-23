خاص
المسؤولية القضائية… انتهى زمن التواكل
هرما السلطة القضائية وضعا خطة جديدة لتدبير الوضعية واختيار الشخص المناسب في ظل ما تشهده الساحة القضائية من تغييرات، تدخل في استكمال التنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، يجد المجلس الأعلى للسلطة القضائية نفسه أمام تحد مهم في شأن المعايير المعتمدة لاختيار المسؤولين القضائيين بالنسبة إلى المناصب الشاغرة، والشيء نفسه بالنسبةأكمل القراءة »
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