أســــــرة
عصبية الآباء تنتقل للأطفال
قال زكرياء شيبوش، اختصاصي في الارشاد النفسي والأسري، إن الأطفال لا يولدون عصبيين، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الطفل العصبي، إذا لم يصل إلى مرحلة الإدراك. وأوضح شبيوش في حديثه مع “الصباح”، أن بكاء الرضيع أو الطفل في سنواته الأولى، غالبا ما يكون للتعبير عن حاجياته، وليس لأنهأكمل القراءة »
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