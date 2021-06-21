أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الثلاثاء من جريدة الصباح

“مافيا العقارات تزحف على مآثر مراكش”…”جزائري وراء الإطاحة بنائب وكيل للملك”… “سقوط نصاب

الانتدابات الرياضية”… “رسائل مجهولة تعصف بأمنيين”… “افتحاص 4200 مليار بوزارة اعمارة”… “اختطاف وابتزاز في ودادية”…. “ملايير “الفيك” تسيل لعاب نافذين”… ملف بعنوان “النصب باسم الزواج… الطعم”… خاص بعنوان “النموذج التنموي يتطلب رئيس حكومة قويا”… “مقتل امرأة يورط أخويها بالصويرة”…”الانسحابات تهدد الأولمبياد”…”الاعتداءات على الحكام تتواصل”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.