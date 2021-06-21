عدد الملقحين بالكامل بالمملكة يفوق 8 ملايين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن ثمانية ملايين و300 ألف و556 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى تسعة ملايين و463 ألفا و219 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 86 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و217 حالة شفاء وست وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 526 ألف و737 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 513 آلاف و898 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.6 في المائة.

أما العدد الإجمالي للوفيات، فقد انتقل إلى 9244 حالة، بنسبة فتك تبلغ 1.8 بالمائة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة وفاس-مكناس والداخلة وادي الذهب وكلميم-واد النون.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (25)، والرباط-سلا-القنيطرة (15)، ومراكش آسفي (12)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، وسوس-ماسة (10)، والشرق (4) وفاس-مكناس (4)، والداخلة وادي الذهب (2)، ودرعة-تافيلالت (2)، والعيون-الساقية الحمراء (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1447.7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3595 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 24 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 205، أربع من بينها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و103 حالات تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء الأسرة فبلغ 6.5 في المائة.