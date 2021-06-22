أسواق
منتوجات طبيعية للبشرة من “كنز أركان”
أطلقت إلهام الفيلالي وابنتها سارة العبريدي، المقيمتان بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، علامتهما الخاصة لمستحضرات العناية بالبشرة والشعر تحت اسم “تريجور أوف أركان” (كنز أركان)، وهي العلامة التي تعتمد على زيت “أركان” وزيت التين الشوكي، في صنع منتوجاتها الطبيعية، التي تتوافق مع المعايير الدولية ومصنوعة من قبل خبراء مغاربة ومعتمدةأكمل القراءة »
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