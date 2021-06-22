أسواق
سماعات “سوني” الجديدة في أكتوبر
أطلقت علامة “سوني” سماعاتها الجديدة WF-1000XM4، أحدث طراز لاسلكي من هذه الفئة الشهيرة، ستكون متوفرة في السوق المغربية، باللونين الأسود والفضي، ابتداء من أكتوبر المقبل. تتمتع السماعات الجديدة بقدرتها التقنية الخارقة على إلغاء الضجيج ومنح مستويات جديدة من جودة الصوت، بفضل تزويدها ب”ميكروفون” مزدوج ذي مستشعر ضجيج عالي الأداء ووحدةأكمل القراءة »
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