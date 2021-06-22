حوادث
الداكي: يجب تحسين مستوى الولوج إلى العدالة
النيابة العامة والدرك ينسقان لمواجهة معيقات العمل الميداني أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أنه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خول لها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها والاستعانة بضباط الشرطة القضائية للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، فضباط الشرطة القضائية بمختلف رتبهمأكمل القراءة »
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