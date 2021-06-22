أسواق
ورزازات تنوع عرضها السياحي
صادق أعضاء المجلس الإقليمي لورزازات، على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج لتنويع و تنشيط العرض السياحي بالإقليم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024. ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجاز المشاريع موضوع هذه الاتفاقية 38 مليون درهم، ستتم مواكبتها باستثمارات أخرى لتطوير العرض السياحي لإقليم ورزازات في إطار البرنامج المندمج لتنمية الإقليمأكمل القراءة »
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