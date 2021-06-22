وطنية
إسبانيا ترضخ للاعتراف الأمريكي
واشنطن تحرج مدريد بملف سبتة وتجبرها على التراجع عن الموقف “الثابت” في الصحراء انقلبت تصريحات المسؤولين الإسبانيين رأسا على عقب، بعد إشارات من واشنطن عن تشبثها بقرار الاعتراف بمغربية الصحراء، إذ قالت أرانشا غونزاليز لايا وزيرة خارجية إسبانيا «نحن منفتحون على الاستماع إلى المغرب حول الصحراء»، بعدما كانت تصر قبلأكمل القراءة »
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