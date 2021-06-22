الأولى
رسائل مجهولة تعصف بأمنيين
العقوبات تراوحت ما بين التوقيف والإحالة على التقاعد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، أخيرا، قرارات عقابية في حق رجال أمن بمدن مختلفة، بعثوا برسائل مجهولة إلى المدير العام للأمن الوطني، من أجل التظلم، وتعرفت المديرية على هوياتهم، لتصدر في حقهم عقوبات تأديبية، شملت التوقيف عن العمل مدة ثلاثة أشهر.أكمل القراءة »
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