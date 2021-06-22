أسواق
“كنزي” يعيد فتح “الروفتوب” و”السبا”
بعد تخفيف القيود عن المواطنين، عاد فندق “كنزي سيدي معروف” لفتح أبواب “الروفتوب” الخاص به، الذي يعتبر من الفضاءات الأكثر راحة وهدوءا وجمالا داخل المؤسسة، بفضل مسبحه اللازوردي وإطلالته الرائعة على البيضاء بعيدا عن صخب المدينة وضوضائها، ومطعمه المفتوح حيث يمكن للزبناء الاستمتاع ب”الطاباس” اللذيذة و”الكوكتيلات” المنعشة، داخل ديكور “ديزاين”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا