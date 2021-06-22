أسواق
تخفيضات الفنادق تصل 30%
عرض يشمل المقيمين وأبناء الجالية على السواء ويمتد إلى 30 شتنبر المقبل سيكون بإمكان جميع المغاربة، مقيمين أو أبناء الجالية بالخارج، الاستفادة من التخفيضات على الإقامة في الفنادق، بعد قرار الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، تعميم الاستفادة من هذا العرض التفضيلي، الذي يشمل خصما بنسبة 30 في المائة عن الأسعار المعلنةأكمل القراءة »
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