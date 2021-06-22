حوادث
5 سنوات لمتهم بالسرقة واستهلاك المخدرات
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل السرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات وحيازة الأقراص المهلوسة وعدم التوفر على البطاقة الوطنية. وأدانة الحكم الابتدائي بـ 15 سنة سجنا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية بشكايات في شأن تعرضأكمل القراءة »
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