أســــــرة
60 في المائة
وجدت الدراسات أن الموظفين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أكثر عرضة بنسبة 60 في المائة، للفصل من العمل، كما أنهم أكثر عرضة بـ3 مرات من زملائهم في العمل للاستقالة دون سابق إنذار. وبالمقابل فإنه يمكن أن تكون بعض سمات هذا الاضطراب نقاط قوة في الوظائف المناسبة، إذ تظهر الأبحاث أن الأشخاصأكمل القراءة »
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