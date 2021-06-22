مجتمع
استطلاع: المغرب رائد في مواجهة كورونا
أظهر استطلاع رأي جديد، أجري في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، (المغرب وتونس والجزائر ولبنان وليبيا والأردن)، تفوق السلطات المغربية في التصدي للجائحة، انعكس على نسب رضا المواطنين، إذ اعتبرت نسبة تتجاوز 80 بالمائة، أن التدبير اليومي للجائحة من قبل السلطات، كان مرضيا. وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه “الباروميتر العربي”، وهوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا