الرياضة
هل حسم سان جيرمان صفقة حكيمي؟
70 مليون أورو قيمة الصفقة وراتب 300 مليون أسبوعيا ذكرت تقارير صحافية فرنسية أن باريس سان جيرمان، حسم في صفقة الدولي المغربي، أشرف حكيمي، مدافع إنتر ميلان الإيطالي. وتفيد التقارير أن صفقة انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان، وصلت مراحلها النهائية، بعد اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق نهائي حول بنودأكمل القراءة »
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