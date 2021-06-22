أســــــرة
نصيحة
حمل ليست هناك أي طريقة لمنع الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أن هناك بعض الخطوات التي يستطيع الأهل تتبعها لمنع الأعراض والمشكلات الناجمة عن هذا الاضطراب، لضمان الصحة الجسدية والنفسية والعاطفية للطفل قدر الإمكان. ومن بين النصائح التي يقدمها المتخصصون، في فترة الحمل، تجنب جميع الممارسات، التي منأكمل القراءة »
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