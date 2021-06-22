أسواق
“إيكيا” تفتتح متجرا بتطوان
تفتتح علامة “إيكيا”، المتخصصة في الأثاث والديكورات المنزلية، خلال يونيو 2022، متجرا جديدا لها بتطوان، تطلب استثمارا بقيمة 400 مليون درهم، ومن المنتظر أن يحدث 500 منصب شغل مباشر و1000 منصب غير مباشر في المنطقة، حسب ما أعلنته في بلاغ لها. ويمتد المتجر الجديد، الواقع بالمنطقة التجارية بالفنيدق، التابعة لمجموعةأكمل القراءة »
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