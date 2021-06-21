مجتمع
شواطئ البيضاء… مجانا بدون “باراصولات”
استجابت سلطات البيضاء، إلى نداءات المصطافين، وقامت بحملة تمشيطية لتحرير شواطئ منطقة “الكورنيش”، من سماسرة “الباراصولات» والكراسي والطاولات، الذين أصبحوا يفرضون على الراغبين في ارتياد الشاطئ، أسعارا مبالغا فيها، تصل إلى 50 درهما، من أجل قضاء ساعات للاستمتاع بالبحر والشمس. وقادت السلطات حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في شواطئ “عينأكمل القراءة »
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