مندوبية السجون : الزيارات العائلية ستستمر بجميع المؤسسات السجنية

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،أن الزيارات العائلية لفائدة السجناء، ستستمر بجميع المؤسسات السجنية ، طبقا للشروط المعمول بها . وأوضحت المندوبية ،في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه ” تقرر الاستمرار في تنظيم الزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية، وذلك طبقا للشروط المعمول بها، مع منح التسهيلات اللازمة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وكذا الزوار الأجانب القادمين من خارج المملكة، للاستفادة من زيارة ذويهم من السجناء لأكثر من مرة واحدة ولمدة كافية، مع ضرورة التقيد والالتزام التام بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”.

وأضاف المصدر أن هذا القرار اتخذ اعتبارا للتحسن المضطرد الذي تعرفه الوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة وخلو المؤسسات السجنية تماما من أية إصابات بـ”كوفيد 19″ في صفوف النزلاء، إلى جانب تزايد عدد المستفيدين من التطعيم.