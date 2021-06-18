إطلاق مشروع يهدف تشغيل وتمكين الشباب ببني ملال

جرى اليوم الجمعة ببني ملال إطلاق مشروع هام لتشغيل وتمكين الشباب وذلك بمبادرة من عدد من المنظمات وبدعم من الاتحاد الأوربي.

ويشرف على المشروع كل من المنظمتين غير الحكوميتين الإيطاليتين بروجيطوموندو وإيسكوس مارتش، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات – ممثلة بوكالاتها الجهوية بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي – وجمعية تأهيل الشباب وجمعية الكرم والحاضنة الخاصة Emerging Business Factory .

ويهدف المشروع الذي أطق عليه B@bouches بابوش – خطوة بخطوة نحو تشغيل وتمكين الشباب، الى تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة وتعزيز إدماجهم النشيط في النسيج الاجتماعي والمهني بجهتي بني ملال-خنيفرة ومراكش- آسفي.

ويستند المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المشاركة الاستباقية للشباب والمجتمع المدني من خلال تنشيط خدمات جمعيات المجتمع المدني لتحفيز الشباب، بالمناطق الحضرية والقروية، من خلال مسارات فعالة للإدماج المهني.

ويتمثل المحور الثاني في توجيه وتعزيز ريادة الأعمال بالمناطق القروية من خلال التعميم الواسع لفرص العمل والادماج في سوق الشغل عبر شراكة منظمة بين القطاعين العام والخاص.

أما المحور الثالث فيهم تعزيز المهارات المهنية والفنية للشباب في الصناعات الثقافية والإبداعية وكذلك حرف الصناعة التقليدية.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم رؤية جهوية ووطنية للمشروع مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى توحيد الجهود والموارد والمعرفة بين مختلف الفاعلين المحليين لتقديم إجابة شاملة ومستدامة مصممة خصيصا لتلبية الحاجيات الأساسية للشباب الباحثين عن الشغل بجهتي بني-ملال-خنيفرة ومراكش آسفي.