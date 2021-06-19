الرياضة
إصابة تحزن ألكسيس
عبر الدولي الشيلي ألكسيس سانشيز عن حزنه، بعدما أعلن منتخب بلاده، غيابه عن “كوبا أمريكا”، المقامة حاليا بالبرازيل، بسبب إصابة في الساق، سيصعب الشفاء منها في الأسابيع القليلة المقبلة. وفضل الطاقم الطبي لمنتخب الشيلي، بدء ألكسيس في عملية التعافي مبكرا، لربما يكون جاهزا في الأدوار الأخيرة، إذا تأهل المنتخب. ويعانيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا