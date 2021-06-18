مولاي عقوب… إنجاز 112 مشروعا بـ 59 مليون درهم

تم انجاز 112 مشروعا بكلفة اجمالية بلغت 84، 59 مليون درهم في اقليم مولاي يعقوب، برسم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2020-2019).

واستفاد من هذه المشاريع الممولة كليا من قبل صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حوالي 20 ألف شخص من مختلف جماعات الاقليم، وفق معطيات قسم العمل الاجتماعي بالاقليم.

وتشمل هذه المشاريع البرامج المتعلقة بتدارك الخصاص في البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية (18 مشروعا ب 28، 19 مليون درهم)، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (26 مشروعا ب 37، 7 ملايين درهم)، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب (7 مشاريع ب 3، 6 ملايين درهم) والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (61 مليون درهم ب 88، 26 مليون درهم).

وهمت هذه الانجازات تعزيز شبكة الطرق والمسالك القروية وتزويد الدواوير بالماء الشروب وكهربة العالم القروي والنقل المدرسي واقتناء سيارات اسعاف ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين.

كما شملت دعم ومواكبة الشباب والتكوين وتأهيل التعاونيات ومساعدة الباعة المتجولين والتعليم ما قبل المدرسي وصحة الأم والطفل ودعم التمدرس.