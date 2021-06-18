تراجع صادرات الصناعة التقليدية في 2020

بلغت قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية برسم 2020 ما مجموعه 999، 57 مليون درهم، بانخفاض قدره 4، 12 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.

وأفاد تقرير المديرية الجهوية للصناعة التقليدية الذي قدم بمناسبة الدورة العادية لمجلس عمالة فاس ليونيو، أن هذا الانخفاض يعزى الى تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 على القطاع الذي صدر في 2019 منتجات بقيمة 192، 66 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 138 في المائة مقارنة مع 2018.

وبصفتها قطاعا محوريا في اقتصاد جهة فاس مكناس بحوالي 124 ألف منصب شغل، منها 80 ألف في العاصمة العلمية، فإن الصناعة التقليدية بفاس تضررت كثيرا من الآثار الوخيمة للجائحة.

ففي فاس، حيث تعيش آلاف الأسر اعتمادا على قطاعات حرفية، انخفض رقم أعمال القطاع بما يناهز 675، 1 مليار درهم خلال فترة الحجر الصحي، إثر تراجع بلغ 68 في المائة من الصادرات، وفق أرقام لجنة اليقظة الاقتصادية لفاس مكناس.

وتسببت الأزمة في توقف أنشطة ما يزيد على 87 ألف حرفي، منهم 36 ألف في المدينة العتيقة لفاس، الأمر الذي تفاقم بتوقف استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات الجاهزة والغاء المعارض الوطنية والدولية.