الأولى
سيوف “عنترة” في قبضة “المشرملين”
“ديستي” رصدت ورشات لصناعتها بفاس واعتقالات طالت تسعة متورطين أجرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس (الخميس) والأربعاء الماضي، أبحاثا مع تسعة متهمين تورطوا في صناعة سيوف وأسلحة بيضاء حادة داخل ورشات خصصت للغرض. وأسفرت عمليات التفتيش التي تم تنفيذها بمجموعة من ورشات الحدادة بأحياء سيدي بوجيدة وعويناتأكمل القراءة »
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