الرياضة
وجوه جديدة بمنتخب السلة
20 لاعبا في معسكر مغلق استعدادا لمباراة أوغندا وجه لبيب الحمراني، مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة، الدعوة إلى 20 لاعبا للمشاركة في معسكر تدريبي مغلق بالرباط، استعدادا للتصفيات، المؤهلة إلى نهائيات البطولة الإفريقية (أفرو باسكيط 2021)، المقرر إقامتها في كيغالي برواندا في الفترة الممتدة ما بين 24 غشت وخامس شتنبرأكمل القراءة »
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