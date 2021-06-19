الرياضة
برشيد يستعيد شهاب والنخلي
يفتقد يوسفية برشيد خدمات مهاجمه الأوغندي باتريك كادو، فيما يسترجع عتيق شهاب، وعزيز النخلي، خلال المباراة التي تجمعه غدا (الأحد)، بالملعب البلدي، بالفتح الرياضي، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول. ويغيب كادو لطرده أمام نهضة بركان، في مؤجل الدورة 21، فيما يعود عزيز النخلي، بعد غيابه عن المباراة نفسها،أكمل القراءة »
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