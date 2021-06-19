حوادث
اعتقال مروجي خمور بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، الأربعاء الماضي، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، 6 أشخاص أعمارهم بين 26 و37 سنة، لهم سوابق متعددة، للاشتباه في اتجارهم في المخدرات والخمور، بعد اعتقالهم في 3 عمليات منفصلة بناء على معلومات دقيقة توصلت بها. ويتعلق الأمر بالملقب ب”روبال” الذي قضى عقوبات متفاوتة لحيازتهأكمل القراءة »
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