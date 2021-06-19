الرياضة
بوغبا «عريس» الفرنسيين
هنأ الفرنسيون بول بوغبا، لاعب منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، إذ منحوه لقب أفضل لاعب في المباراة أمام ألمانيا، قبل أيام، في المباراة الأولى في كأس أوربا، والتي انتهت بفوز فرنسا بهدف لصفر. ونوهت الصحف الفرنسية والإنجليزية بمستوى بوغبا، الذي قضى موسما صعبا رفقة فريقه، إذ لم يلعب مباريات كثيرة، لكنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا