حوادث
عنف واعتداءات جنسية على أطفال
فجرتها رسالة إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء فضحت سلوكات بدار للرعاية فجرت رسالة موجهة إلى جهات مختلفة ضمنها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، جرائم خطيرة ترتكب ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و11، بدار للرعاية الاجتماعية توجد بابن سليمان. ودقت الرسالة غير المجهولة المصدر والعنوان، والموقعة من قبلأكمل القراءة »
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