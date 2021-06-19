ملف الصباح
المدينة القرية
غض الطرف وتواطؤ السلطات حولا شوارع وأرصفة العاصمة الاقتصادية إلى سوق عشوائي كبير حينما انطلقت جرافات السلطة المحلية بالحي الحسني، قبل خمس سنوات، لإزالة عشوائيات نصبت على الطرق وجنبات الأرصفة والمدارس، صفقت فعاليات المجتمع المدني للمبادرة، واعتقدت أنها القطيعة وأن أحياء العمالة، ستعود إلى عهدها السابق، وتخلى شوارعها وأرصفتها، وتعبرهاأكمل القراءة »
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