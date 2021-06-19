مجتمع
حملة ضد المتسولين بالحسيمة
شنت السلطات المحلية، أخيرا، حملة واسعة شملت محترفي التسول في شوارع المدينة، بعدما استفحلت الظاهرة بشكل لافت للانتباه خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة، واتخذها البعض حرفة يجني منها أموالا طائلة. وشارك في الحملة السلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني. وكشف مصدر مطلعأكمل القراءة »
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