وطنية
مناورة جزائرية في باريس
زيارة لقائد الجنرالات في سرية تامة إلى العاصمة الفرنسية بهدف ترتيبات عسكرية مشبوهة بدأ جنرالات الجزائر مناورة سرية لتوريط باريس في أجندة معادية للوحدة الترابية للمغرب، كما فعلوا في برلين ومدريد، إذ يوجد سعيــــد شنقريحــــــة، قائد الجيش الجزائري، في العاصمة الفرنسيـــــــة، بهــــــــدف الحصــــــــــول على الضوء الأخضر لترتيبات عسكرية مشبوهة، تحتأكمل القراءة »
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