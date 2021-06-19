ملف الصباح
مراكـش المتجـددة
أصبحت وجهة للمستثمرين بفضل بنيتها التحتية العصرية وأمنها ونظافتها لم تعد مراكش مجرد وجهة للراغبين في الهروب من رطوبة جو البيضاء، ممن ينصحهم الأطباء بضرورة العيش في مدن ذات جو جاف، بسبب معاناتهم أمراض الجهاز التنفسي، بل أصبحت وجهة للبيضاويين الراغبين في الاستثمار، إضافة، بطبيعة الحال، لعاشقي مدينة البهجة ممنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا