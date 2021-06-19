حوادث
تخفيض أحكام عصابة “التريبورتور”
أفرادها مختصون في سرقة دراجات ثلاثية العجلات بعدة مدن خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق ثمانية متهمين، يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات ثلاثية العجلات بعدة مدن. وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، في وقت سابق، 77 سنة سجنا نافذا، في حق المتهمينأكمل القراءة »
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