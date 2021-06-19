الرياضة
موراتا باق مع جوفنتوس
قدم جوفنتوس 10 ملايين أورو لأتلتيكو مدريد، لتمديد فترة إعارة الدولي الإسباني ألفارو موراتا، لموسم واحد، مع الاحتفاظ ببند في العقد، يتيح للنادي الإيطالي اقتناء عقده نهائيا ب 45 مليون أورو، مع نهاية فترة الإعارة. ولعب ألفارو موراتا مع جوفنتوس 44 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 20 هدفا وصنع 12أكمل القراءة »
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