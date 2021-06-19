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الرياضة

موراتا باق مع جوفنتوس

منذ 3 دقائق
قدم جوفنتوس 10 ملايين أورو لأتلتيكو مدريد، لتمديد فترة إعارة الدولي الإسباني ألفارو موراتا، لموسم واحد، مع الاحتفاظ ببند في العقد، يتيح للنادي الإيطالي اقتناء عقده نهائيا ب 45 مليون أورو، مع نهاية فترة الإعارة. ولعب ألفارو موراتا مع جوفنتوس 44 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 20 هدفا وصنع 12أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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